Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

17 марта, 18:11

Агент Стоцкого — о будущем футболиста: «Будет предложение от «Пари НН», рассмотрим»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о ситуации с будущим защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого.

«Какие планы? Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Дмитрий хочет поиграть в футбол, это главное и основное его желание пока. Будет предложение о продлении контракта от «Пари НН», конечно, будем рассматривать. Поступят другие предложения, также будем рассматривать», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

Стоцкий выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне 34-летний защитник провел 21 матч во всех турнирах и отметился одним голом. Его текущий контракт с нижегородской командой истекает летом 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Стоцкий
Футбол
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Фамейе выбыл на месяц, Гоцук должен пропустить столько же. Как КДК накажет капитана «Пари НН»?
Деменко: «Ошибка Адамова? Думаю, Семак обязательно выскажется об этом»
Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»
Романцев — о «Краснодаре»: «Не увидел игровых перемен после возвращения Мусаева»
«Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева
«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов назвал «Зенит» основным претендентом на победу в РПЛ

Форвард «Спартака» Угальде: «В Нидерландах на поле больше футбола, в РПЛ — больше войны»