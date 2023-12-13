Агент защитника «Пари НН» Стоцкого: «Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии»

Олег Еремин, агент защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, ответил на вопрос о будущем футболиста, у которого заканчивается контракт с командой.

«Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии. Хотим остаться? Много составляющих, зависит от желания клуба и от условия предложений. Мы не против, чтобы дальше остались и играли в «Пари НН», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара» в начале 2022 года. В текущем сезоне 34-летний защитник провел 14 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом. Его контракт с нижегородцами рассчитан до лета 2024 года.

После 18 туров команда из Нижнего Новгорода занимает девятое место в чемпионате России, набрав 24 очка.