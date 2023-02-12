Агент Сулейманова назвал срок контракта игрока с «Нижним Новгородом»

Агент Тимура Сулейманова Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем нападающего в «Нижнем Новгороде». Ранее РБ Спорт сообщал о встрече агента и руководства клуба, где была высказана заинтересованность в продлении контракта.

«На самом деле у Тимура Сулейманова контракт до лета 2024 года, то есть на полтора сезона. Мы встречались с руководством клуба. Говорили о делах, которые касаются игрока и клуба. В целом все положительно, все будет хорошо для клуба и футболиста», — сказал Шпинев «СЭ».

Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива», за основу которого нападающий сыграл всего четыре матча, после чего перешел в «Нижний Новгород». За нижегородскую команду форвард провел 87 встреч, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне футболист является лидером нападения команды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1 миллион евро.