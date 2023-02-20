Агент Сулейманова сообщил, что все договоренности о продление контакта с «Пари НН» достигнуты

Агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Не было никаких разногласий, сроков и дедлайнов в переговорах о продлении контракта Сулейманова. Все диалоги клуба и представителя проходят в прекрасной обстановке. Никто никуда не спешит. У Тимура еще год с лишним контракта. Все договоренности достигнуты. В ближайшее время клуб сделает официальное объявление», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что нижегородский клуб договорился о продлении контракта с форвардом команды Тимуром Сулеймановым.

Сулейманов выступает за клуб из Нижнего Новгорода с лета 2021 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 21 матч за «Нижний Новгород» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.