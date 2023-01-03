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Сегодня, 18:43

Агент Сунгатулина рассказал, что «Урал» не обращался в «Спартак» по вопросу выкупа контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Иван Бакулин, агент футболиста «Спартака» Фаниля Сунгатулина, который в нынешнем сезоне выступает за «Урал» на правах аренды, рассказал о перспективах своего клиента остаться в екатеринбургском клубе.

«У Фаниля аренда на сезон, возвращаться зимой он в «Спартак» не будет. Он всем доволен: ему нравится тренер, нравится команда, Фаниль адаптировался к городу и к коллективу. Опция выкупа у «Урала» есть, но пока они ее не активируют. Если «Урал» примет решение ее активировать? Это вопрос переговоров, у «Урала» есть такая возможность, если они захотят воспользоваться данной опцией, то надо будет уже разговаривать с футболистом, будет ли он готов. Это вопрос диалога, на данный момент, Фанилю все в «Урале» нравится. Дальше будет видно», — приводит слова Бакулина Metaratings.ru.

21-летний россиянин выступает за «Урал» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел за екатеринбургский клуб 17 матчей и не отметился результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-sungatulina-rasskazal-chto-ural-poka-ne-obrashalsya-v-spartak-po-voprosu-vykupa-kontrakta-zashitnika-217705/
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