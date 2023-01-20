Агент Сутормина: «Алексей намерен доказать, что является игроком стартового состава»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Возможный уход игрока? Сутормин тренируется на сборах вместе в «Зенитом». Он будет доказывать, что является игроком стартового состава», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 12 матчей (8 — в РПЛ).

Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.