Агент Сутормина: «Алексей намерен доказать, что является игроком стартового состава»

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.
«Возможный уход игрока? Сутормин тренируется на сборах вместе в «Зенитом». Он будет доказывать, что является игроком стартового состава», — сказал Клюев «СЭ».
В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 12 матчей (8 — в РПЛ).
Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования