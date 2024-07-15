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Сегодня, 21:29

Агент Сутормина исключил продолжение карьеры полузащитника в первой лиге

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Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о будущем своего клиента.

— Сутормин не попал в заявку матча за Суперкубок. Повысилась ли вероятность его ухода из «Зенита»? Есть ли предложения из РПЛ?

— Это без комментариев.

— Переход в «Сочи» или другой клуб первой лиги возможен?

— Нет, — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 1,20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: «Спорт День за Днем»
Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
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