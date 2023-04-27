Агент Сутормина отказался комментировать интерес к игроку со стороны ЦСКА и «Локомотива»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, заявил, что вопрос о будущем футболиста в составе сине-бело-голубых будет решаться по окончании текущего сезона.

«Мы ждем, когда закончится чемпионат. После его завершения будем разговаривать на эту тему. Сейчас Алексей продолжает работать для того, чтобы «Зенит» добился всех целей, которые они поставили перед собой в этом сезоне. Интерес со стороны ЦСКА и «Локомотива»? Сейчас я оставлю это без комментариев», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

В нынешнем чемпионате России 29-летний Сутормин провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.