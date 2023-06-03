Агент Сутормина ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Рубина»

Сегодня, 17:18
Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны других клубов.
— Есть информация, что Суторминым интересуется «Рубин», а также ЦСКА и лично Федотов.
— Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил это.
— А ЦСКА?
— Наберите в ЦСКА.
— А вам известно что-то?
— Да, известно. И про ЦСКА в том числе.
— Насколько можно ожидать смену прописки Сутормина?
— Это без комментариев. Вопросы к клубу.
— Он доволен своим игровым временем и тем, что происходит в «Зените»?
— Конечно, недоволен. Леша много работает, много стремится. Понятно, конкуренция, доказывает, но пока так.
29-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.