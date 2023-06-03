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Сегодня, 17:18

Агент Сутормина ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Рубина»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист Алексей Сутормин
Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны других клубов.

— Есть информация, что Суторминым интересуется «Рубин», а также ЦСКА и лично Федотов.

— Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил это.

— А ЦСКА?

— Наберите в ЦСКА.

— А вам известно что-то?

— Да, известно. И про ЦСКА в том числе.

— Насколько можно ожидать смену прописки Сутормина?

— Это без комментариев. Вопросы к клубу.

— Он доволен своим игровым временем и тем, что происходит в «Зените»?

— Конечно, недоволен. Леша много работает, много стремится. Понятно, конкуренция, доказывает, но пока так.

29-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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