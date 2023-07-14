Агент Сутормина — об интерес ЦСКА: «Он игрок «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал корреспонденту «СЭ» будущее хавбека сине-бело-голубых.

«Интерес ЦСКА к Сутормин? На данный момент он игрок «Зенита», у него действующий контракт. Он готовится к началу чемпионата и Суперкубку», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее в СМИ сообщали об интересе ЦСКА к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.