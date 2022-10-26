Агент Сутормина сообщил, что игрок недоволен игровым временем в «Зените»

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Агент Алексея Сутормина Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените».
Ранее «СЭ» сообщал о том, что «Ростов» планирует сделать предложение по 28-летнему нападающему в зимнее трансферное окно.
«Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу», — сказал Клюев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита», провел на поле в сумме 563 минуты и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 3 миллиона евро, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.
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