Агент Сутормина сообщил, что игрок недоволен игровым временем в «Зените»

Агент Алексея Сутормина Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените».

Ранее «СЭ» сообщал о том, что «Ростов» планирует сделать предложение по 28-летнему нападающему в зимнее трансферное окно.

«Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу», — сказал Клюев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита», провел на поле в сумме 563 минуты и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 3 миллиона евро, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.