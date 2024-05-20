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Сегодня, 20:28

Агент Сутормина сообщил, что полузащитник «Сочи» вернется в «Зенит»

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Александр Клюев, агент полузащитника «Сочи» Алексея Сутормина, сообщил, что его клиент вернется в «Зенит» по окончании сезона-2023/24.

«Очень обидно, что «Сочи» вылетел из РПЛ. При Роберте Морено была создана сильная команда, которая показывала качественную игру. И мы убедились, что это один из сильнейших тренеров. Что касается Алексея, то мы уходили в «Сочи» получить игровую практику. Мы ее получали, могли выступить сильнее. Алексей старался выкладываться максимально. Он забил два гола, отдал результативную передачу. Еще остается игра в Казани с «Рубином», где он постарается также выложиться. А потом Алексей вернется в «Зенит», У Сутормина еще год контракта с клубом. Будем ждать, что предложит руководство «Зенита», — цитирует Клюева «Спорт День за Днем».

Сутормин выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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