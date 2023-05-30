Агент Сутормина высказался о возможном переходе полузащитника в «Рубин»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о желании «Рубина» вернуть российского футболиста в свой состав.

«Это надо спрашивать у ваших коллег, которые написали об интересе к Сутормину от «Рубина». Видимо, они лучше нас знают. Единственное, что я могу сказать, что у Леши контракт с «Зенитом», которому предстоит заключительная игра с воронежским «Факелом», и Сутормин к ней серьезно готовится. Устраивает ли его нынешнее положение в «Зените»? Естественно, как и каждый амбициозный футболист, а Леша, безусловно, таким и является, он хочет получать больше практики», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось о том, что «Рубин» готов выкупить Сутормина у «Зенита», а сам футболист не против перехода, поскольку недоволен своим положением в петербургской команде. При этом, по данным источника, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак хотел бы сохранить полузащитника в клубе.

1 июля 2019 года Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но неделю спустя «Зенит» выкупил игрока у казанской команды.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 19 матчах «Зенита», провел на поле 782 минуты и не отличился результативными действиями.