Агент Сутормина: «Помимо ЦСКА, есть клубы в РПЛ и за рубежом, заинтересованные в Алексее»

Сегодня, 14:33
Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
«Сам только что прочитал об этом, но пока ничего не знаю. Помимо ЦСКА, есть клубы в РПЛ, заинтересованные в Сутормине. Первая или вторая восьмерка? Тут уже без комментариев. Чуть позже можно будет об этом говорить. У Алексея есть и иностранные варианты», — цитирует Клюева Metaratings.ru.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сутормин может перейти из петербургского клуба в ЦСКА в обмен на полузащитника московской команды Хорхе Карраскаля.
Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба 29-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России.