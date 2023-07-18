Агент Сутормина: «Помимо ЦСКА, есть клубы в РПЛ и за рубежом, заинтересованные в Алексее»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Сам только что прочитал об этом, но пока ничего не знаю. Помимо ЦСКА, есть клубы в РПЛ, заинтересованные в Сутормине. Первая или вторая восьмерка? Тут уже без комментариев. Чуть позже можно будет об этом говорить. У Алексея есть и иностранные варианты», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сутормин может перейти из петербургского клуба в ЦСКА в обмен на полузащитника московской команды Хорхе Карраскаля.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба 29-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России.

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