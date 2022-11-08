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Сегодня, 10:50

Агент Сычевого об интересе к форварду: «Был только разговор с руководством «Оренбурга» о продлении контракта»

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера команды Марцела Лички, который сказал, что клуб не будет препятствовать переходу игрока в топ-клуб.

«Пока что с руководством «Оренбурга» не было разговора о том, что Владимира могут отпустить этой зимой при хорошем предложении от топ-клуба. Был только разговор о продлении контракта. Пока что о трансфере речи не идет, потому что идет сезон», — сказал Талаев корреспонденту «СЭ».

В сезоне-2022/23 Сычевой забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Нынешний контракт 26-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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