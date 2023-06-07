Агент Талаев назвал Карпина лучшим тренером сезона

Агент Андрей Талаев рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в прошедшем сезоне.

«Лучший тренер? Однозначно Карпин! С таким подбором игроком, которые сейчас есть у «Ростова», он занял четвертое место. Все футболисты при нем стали сильнее. Осипенко, думаю, провел лучший сезон в карьере. Каждый из ребят прибавили при Карпине. Именно в этом сезоне для меня Карпин лучший. Не нужно забывать, что практические большую часть сезон он шел в медалях», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

«Ростов» занял четвертое место в РПЛ в сезоне-2022/23. В последнем туре команда Карпина проиграла ЦСКА (1:4).