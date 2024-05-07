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Сегодня, 04:30

Агент Талаев оценил игру Маркова против «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением об игре форварда «Факела» Евгения Маркова в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Нападающий отметился забитым голом.

— Что особенного? С пенальти забил гол, — приводит слова Талаева «РБ Спорт». — Евгений прежде всего думает о судьбе «Факела». Кого и чего он лишил, наверное, второстепенный вопрос.

— Наверное, приятно забивать команде, которая в какой-то степени отказалась от него.

— Я думаю, ему прежде всего приятно приносить пользу своей нынешней команде, которая поверила в него.

Благодаря одному очку, заработанному в Воронеже, команда Сергея Семака с 51 баллом вернулась на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Следом за действующими чемпионами страны располагаются столичное «Динамо» и «Краснодар», в активе которых по 50 очков.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-markova-evgenij-dumaet-o-sud-be-fakela/
Евгений Марков
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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