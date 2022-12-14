Агент Талаев рассказал, что капитан «НН» Гоцук не рассматривал предложения от других клубов РПЛ

Агент Андрей Талаев рассказал о том, что капитан и защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук ранее не стал рассматривать предложения от других клубов

«Гоцук продлил контракт еще перед началом сезона. У него долгосрочный контракт. Ждет нового тренера, будет доказывать ему свою состоятельность. С приходом Галактионова был задан определенный вектор, команда подобрана под определенный стиль, поэтому сейчас нужна соответствующая кандидатура, чтобы не пришлось все ломать и набирать новых игроков. Ну и решение все равно за губернатором, а сейчас руководителям регионов не всегда хватает времени на футбол. Был ли к Гоцуку интерес от других клубов? Интерес был, но Кирилл — капитан команды, он даже не готов был рассматривать другие варианты и что-то обсуждать. Были консультации, но он сразу все отмел и сказал, что не может бросить команду. Даже не стали дальше о чем-то разговаривать», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

30-летний россиянин присоединился к «Нижнему Новгороду» в январе 2020 года и провел за клуб 90 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.