Агент Талаев: «Продлить контракт Маргасову пока не предлагали»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, поделился мнением о будущем своего подопечного.

«Сочи» пока не предлагал Тимофею продлить соглашение. Его все устраивает в клубе, кроме нынешних результатов. Пока он — игрок «Сочи». Команда в тяжелой ситуации. Поэтому сейчас что-то другое обсуждать не совсем правильно. Тимофей в этой команде играл при всех тренерах. Кто бы ни был, наверное, все равно основные требования — это спортивная составляющая. Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

31-летний Маргасов провел за «Сочи» в этом сезоне 17 игр во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.