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Сегодня, 19:46

Агент Тассано: «Кристиан останется в России, запросы есть»

Алина Савинова
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Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Кристиан Тассано хочет задержаться в РПЛ.

«Тассано останется в России. На рынке происходят различные движения и нужно немного подождать в данной ситуации. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся, запросы есть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее стало известно, что Тассано, скорее всего, покинет «Химки». В минувшем сезоне 26-летний защитник провел шесть матчей в составе подмосковной команды. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.

По итогам минувшего сезона красно-черные вылетели из РПЛ в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tassano-ostanetsya-v-rossii-zaprosy-est/
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