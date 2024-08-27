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Сегодня, 02:01

Агент Тичича: «Потенциально Лука может играть за большие клубы»

Сергей Разин
корреспондент
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Боян Лазаревич, агент полузащитника «Пари НН» Луки Тичича, поделился мнением об адаптации игрока в РПЛ.

«Лука адаптировался к российскому футболу очень быстро, отлично чувствует себя в новой команде и стране. Возможно, пока слишком рано делать выводы, но потенциально Тичич может играть за большие клубы», — приводит слова Лазаревича «РБ Спорт».

23-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года. На его счету 7 матчей и ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Нижний Новгород
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