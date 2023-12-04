Агент Тикнизяна: «Рад, что Наир показал хорошую игру в матче такой сильной командой как «Зенит»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«Каждый футболист, выходящий на матч против «Зенита», играет с удвоенной энергией. Очень рад, что Наир показал хорошую игру, которую он показывает на протяжении определенного времени. Рад, что он продемонстрировал это с такой сильной командой как «Зенит» и забил хороший гол после хорошей комбинации. Но стоит отметить игру всей команды в этом матче», — сказал Клюев «СЭ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. 8 декабря команда примет «Урал».