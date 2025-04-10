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10 апреля, 18:10

Агент Тикнизяна опроверг информацию о нежелании «Локомотива» продлевать контракт с игроком

Константин Белов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал информацию о том, что московский клуб не собирается предлагать игроку новый контракт.

«Это фейк. Ведется общение, идет диалог», — сказал Клюев «СЭ».

25-летний Тикнизян перешел в «Локомотив» в 2021 году. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Трансферная стоимость Тикнизяна, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Нынешний контракт защитника рассчитан до лета 2026 года.

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Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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