Агент Тикнизяна отреагировал на информацию о срыве переговоров с «Зенитом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал «СЭ» информацию о завершении переговоров с «Зенитом».

По информации Metaratings.ru, 25-летний армянин отказался переходить в клуб из Санкт-Петербурга. Как утверждает источник, переговоры «Зенита» с футболистом были на финальной стадии, однако стороны не смогли договориться об условиях контракта.

— Правда ли что Тикнизян отказал «Зениту»?

— Нет, неправда. Не надо писать бред, — ответил Клюев.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 игрок забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.