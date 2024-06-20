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Сегодня, 21:48

Агент Тикнизяна отреагировал на информацию о срыве переговоров с «Зенитом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал «СЭ» информацию о завершении переговоров с «Зенитом».

По информации Metaratings.ru, 25-летний армянин отказался переходить в клуб из Санкт-Петербурга. Как утверждает источник, переговоры «Зенита» с футболистом были на финальной стадии, однако стороны не смогли договориться об условиях контракта.

— Правда ли что Тикнизян отказал «Зениту»?

— Нет, неправда. Не надо писать бред, — ответил Клюев.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 игрок забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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