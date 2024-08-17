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Сегодня, 14:08

Агент Тикнизяна отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Александр Клюев, прокомментировал «СЭ» слухи о возможном переходе футболиста в «Спартак».

— В июле состоялась встреча руководства «Локомотива» с болельщиками, где было сказано, что клуб не будет продавать лидеров, в том числе Тикнизяна. После появились слухи о «Спартаке», которые официально не комментировали.

— Кроме того, что было сказано руководством «Локомотива», мне добавить нечего.

— То есть Наир Тикнизян проведет этот сезон в «Локомотиве»?

— Я вам сказал то, что сказал.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

Защитник играет за железнодорожников с 2021 года. За это время он провел 90 матчей, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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