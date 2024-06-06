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Сегодня, 19:05

Агент Тикнизяна подтвердил, что скауты итальянских клубов просматривали футболиста

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее журналист Грач Хачатрян сообщил, что скауты двух итальянских клубов просмотрели Тикнизяна в товарищеском матче между Словенией и Арменией.

«Не буду отрицать, что скауты были на этой игре. Может ли он покинуть «Локомотив» этим летом? Не хочется говорить в сослагательном наклонении. Будет конкретная информация, тогда можно будет поговорить», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Тикнизян провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

Контракт 25-летнего игрока сборной Армении с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллионов евро.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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