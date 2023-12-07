Агент Тикнизяна подтвердил информацию о присутствии итальянских скаутов на матчах сборной Армении

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о том, что скауты итальянских клубов следили за игроком против сборных Уэльса и Хорватии в отборочном цикле чемпионата Европы-2024.

«Информация есть об итальянских скаутах на матчах сборной Армении. Сейчас Тикнизян готовится к матчу с «Уралом», для него это самое главное. После первой части сезона можно поговорить о том, насколько ему в игре помогает интерес от скаутов. Переход зимой? Без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян прокомментировал «СЭ» присутствие скаутов «Лацио» на матче сборной Армении с его участием.