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Сегодня, 21:10

Агент Тикнизяна: «Готовы ли рассмотреть предложения по Наиру? Надо спрашивать у «Локомотива»

Камила Абдурахманова
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Агент Наира Тикнизяна Александр Клюев предположил, может ли игрок «Локомотива» перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Надо задавать вопрос сначала «Локомотиву» по поводу предложений по Наиру. Был ли интерес от «Севильи»? Давайте без комментариев», — сказал Клюев «РБ Спорт».

По информации Fichajes, Тикнизян — основной претендент на роль левого защитника в «Севилье». Ситуация зависит от того, вернется ли этой зимой футболист Валентин Барко, арендованный «Севильей» у «Брайтона».

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив», забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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