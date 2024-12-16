Агент Тикнизяна: «Готовы ли рассмотреть предложения по Наиру? Надо спрашивать у «Локомотива»

Агент Наира Тикнизяна Александр Клюев предположил, может ли игрок «Локомотива» перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Надо задавать вопрос сначала «Локомотиву» по поводу предложений по Наиру. Был ли интерес от «Севильи»? Давайте без комментариев», — сказал Клюев «РБ Спорт».

По информации Fichajes, Тикнизян — основной претендент на роль левого защитника в «Севилье». Ситуация зависит от того, вернется ли этой зимой футболист Валентин Барко, арендованный «Севильей» у «Брайтона».

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив», забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.