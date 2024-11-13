Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Агент Тикнизяна о новом контракте с «Локомотивом»: «Переговоры ведутся»

Константин Белов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наир Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по новому контракту игрока.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил ТАСС, что клуб ведет переговоры с 25-летним игроком о продлении контракта.

«Переговоры ведутся. Больше добавить нечего. Как только официально все будет, то в клубе все скажут и объявят», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне Тикнизян провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Итоговый турнир ATP Finals 2024 завершится в Турине 17 ноября
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Баскетболистка Косу рассказала, почему отказала клубам Евролиги
За что Амарала уволили из «Спартака»
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Сегодня
Вчера
Неделя