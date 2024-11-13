Агент Тикнизяна о новом контракте с «Локомотивом»: «Переговоры ведутся»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наир Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по новому контракту игрока.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил ТАСС, что клуб ведет переговоры с 25-летним игроком о продлении контракта.

«Переговоры ведутся. Больше добавить нечего. Как только официально все будет, то в клубе все скажут и объявят», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне Тикнизян провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.