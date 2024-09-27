Агент Тикнизяна — о переговорах по продлению контракта с «Локомотивом»: «Процесс есть»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта футболиста.

— Спортивный директор «Локомотива» в интервью «СЭ» говорил о желании продлить контракт с Тикнизяном. Есть ли какие-то продвижения в этом плане?

— Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» все объявит.

— То есть какой-то процесс на данный момент есть?

— Процесс есть. Больше добавить нечего.

Контракт 25-летнего Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Тикнизян принял участие в 12 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.