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Сегодня, 09:00

Агент Тикнизяна — о переговорах по продлению контракта с «Локомотивом»: «Процесс есть»

Микеле Антонов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта футболиста.

— Спортивный директор «Локомотива» в интервью «СЭ» говорил о желании продлить контракт с Тикнизяном. Есть ли какие-то продвижения в этом плане?

— Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» все объявит.

— То есть какой-то процесс на данный момент есть?

— Процесс есть. Больше добавить нечего.

Контракт 25-летнего Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Тикнизян принял участие в 12 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

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