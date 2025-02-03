Агент Тикнизяна: «Мы в диалоге с «Локомотивом» по новому контракту»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем 25-летнего игрока.

Ранее в «Леганесе» сообщили «СЭ», что не смогли позволить себе покупку 25-летнего армянина.

— В «Леганесе» подтвердили интерес к Тикнизяну в СМИ. Более подробную информацию лучше узнать у «Локомотива», — начал агент.

— Велись ли параллельно с этим переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта с Тикнизяном?

— Мы в диалоге с «Локомотивом» по новому контракту. И это не зависело от переговоров с «Леганесом». Но общение с «Локомотивом» по новому соглашению Наира были в декабре прошлого года.

— А когда появился вариант с «Леганесом»?

— Это лучше спросить у руководства «Локомотива», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.