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Сегодня, 10:53

Агент Тикнизяна заявил, что поддерживает защитника в его решении получить гражданство Армении

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал информацию о том, что футболист получит гражданство Армении для выступления за местную сборную.

«Наир уже все сам сказал. Я его поддерживаю. Больше нечего добавить к сказанному», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Ранее «Локомотив» сообщил о том, что Тикнизян вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, который пройдет 25 марта. Сам защитник отметил, что решение было полностью его инициативой и личным выбором.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tiknizyana-podderzhivayu-naira-v-ego-reshenii-poluchit-grazhdanstvo-armenii/
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