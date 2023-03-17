Агент Тикнизяна заявил, что поддерживает защитника в его решении получить гражданство Армении

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал информацию о том, что футболист получит гражданство Армении для выступления за местную сборную.

«Наир уже все сам сказал. Я его поддерживаю. Больше нечего добавить к сказанному», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Ранее «Локомотив» сообщил о том, что Тикнизян вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, который пройдет 25 марта. Сам защитник отметил, что решение было полностью его инициативой и личным выбором.