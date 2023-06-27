Агент Бородина: «Есть вероятность, что Сергей продолжит карьеру в «Краснодаре»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника «Краснодара» Сергея Бородина, высказался о будущем футболиста.

Прошедший сезон Бородин провел в «Бейтаре» на правах аренды.

«Может ли Сергей остаться в «Краснодаре»? Да, такой исход событий возможен. Бородин — воспитанник клуба. Если «Краснодар» захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит свою карьеру здесь. Готов ли Ивич предоставить ему шанс? Задайте этот вопрос тренеру», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бородин сыграл 16 матчей и отдал две результативные передачи.