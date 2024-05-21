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Сегодня, 10:08

Агент Гурцкая: «Ивич в «Рубине»? Все равно скачка на первое место в РПЛ не будет»

Агент Гурцкая рассказал об интересе «Рубина» к тренеру Владимиру Ивичу
Руслан Минаев
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что «Рубин» хочет подписать контракт с бывшим главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

«Они должны приблизительно понимать запросы Ивича по зарплате — в районе полутора миллионов евро. Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему тоже нужны будут игроки. Не надо думать, что придет Ивич, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне. Скорее всего, они будут играть более дисциплинированно, но все равно это не будет скачок на первое место», — сказал Гурцкая на Youtube-канале «Это футбол, брат!».

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта. Сербский специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

«Рубин» после 29 туров РПЛ набрал 41 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Источник: Youtube-канал
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Владимир Ивич
Тимур Гурцкая
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