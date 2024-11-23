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Агент Гурцкая: «Рыскин легко бы мог быть спортивным директором «Спартака»

Алина Савинова
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Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал подходящих, на его взгляд, кандидатов на должность спортивного директора «Спартака».

«Почему не рассматривают кандидатуру Тимура Лепсая, который рынок Южной Америки знает лучше, чем Амарал? Не работай в «Ростове» Алексей Рыскин, он легко бы мог работать в «Спартаке». Если бы Алексей Анатольевич этого хотел, это готовый спортивный директор красно-белых. Он справится с этой работой точно лучше, чем иностранец. Но клуб боится, что взять русского — это взять его историю взаимоотношений на рынке. А где гарантия, что Амарал не работал на португальскую агентскую группу, когда в команду брали Мангаша?» — цитирует агента «РБ Спорт».

10 ноября красно-белые объявили об уходе португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
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