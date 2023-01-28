Агент Тодоровича сообщил, что игрок вернулся в общую группу «Ахмата» после травмы

Футбольный агент Горан Попов, который представляет интересы защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, сообщил, что его клиент полностью восстановился после перелома ноги.

Боснийский футболист получил травму в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«Дарко вернулся в общую группу, тренируется по полной программе наравне с остальными одноклубниками», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В первой части сезона 25-летний защитник сыграл за «Ахмат» 7 матчей и отдал одну результативную передачу.