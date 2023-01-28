Агент Тодоровича сообщил, что игрок вернулся в общую группу «Ахмата» после травмы

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Футбольный агент Горан Попов, который представляет интересы защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, сообщил, что его клиент полностью восстановился после перелома ноги.
Боснийский футболист получил травму в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).
«Дарко вернулся в общую группу, тренируется по полной программе наравне с остальными одноклубниками», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
В первой части сезона 25-летний защитник сыграл за «Ахмат» 7 матчей и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования