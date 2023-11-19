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Сегодня, 14:05

Агент Тодоровича: «Ахмат» не делал нового предложения, пока ждем»

Алина Савинова
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Футбольный агент Горан Попов сообщил, что контракт защитника Дарко Тодоровича с «Ахматом» пока не переподписан.

«Пока не переподписали контракт с «Ахматом». После первого предложения никто из клуба больше не звонил, нового предложения не делали. Пока ждем. От других клубов есть интерес. Если «Ахмат» не даст Дарко то, что он просит, будем рассматривать другие варианты. Но его контракт рассчитан до лета 2024 года, так что у нас еще есть время определиться, что делать дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Ранее появилась информация, что «Ахмат» предложил игроку новое 3-летнее соглашение, однако Дарко хотел бы увеличения зарплаты. В этом сезоне 26-летний защитник провел за грозненскую команду 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Ахмат» на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 12 очков за 15 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovicha-ahmat-ne-delal-novogo-predlozheniya-zhdem/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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