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Сегодня, 22:14

Агент Тодоровича заявил, что босниец остается в «Ахмате»

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Футбольный агент Трифун Миличевич, представляющий интересы Дарко Тодоровича, заявил, что в данный момент речи об уходе защитника из «Ахмата» не идет.

«Дарко сейчас в «Ахмате», у него новый контракт. Конечно, если поступит предложение, которое удовлетворит и нашего игрока, и грозненцев, мы открыты к обсуждению», — заявил Миличевич «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тодорович провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ахмат
Марко Тодорович
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