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Сегодня, 18:11

Агент Тодоровича заявил, что для «Ахмата» 2024-й — несчастливый год

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Горан Попов оценил 2024 год для «Ахмата» и 27-летнего боснийского защитника Дарко Тодоровича.

«Два года назад было лучше. 2024-й — несчастливый год, Дарко недоволен. Я разговаривал с Дарко, со спортивным директором «Ахмата» — они не особо счастливы, ситуация в турнирной таблице говорит сама за себя, все не очень хорошо. Но я надеюсь, что все изменится в следующем году», — заявил Попов «РБ Спорт».

В первой половине сезона Дарко Тодорович сыграл 22 матча за «Ахмат». Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 1,2 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Ахмат
Горан Попов
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