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Сегодня, 12:54

Агент Тормены: «Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре»

Сергей Разин
корреспондент
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Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о выступлении игрока в российском клубе.

«Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре», он один из лучших защитников РПЛ. Несмотря на трудности, которые были у клуба недавно, Витор все равно настроен помочь завоевать титул. Он хочет сделать «Краснодар» чемпионом», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

28-летний бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tormeny-vitor-hochet-sdelat-krasnodar-chempionom/
ФК Краснодар
Витор Тормена
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