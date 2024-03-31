Агент Тормены: «Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о выступлении игрока в российском клубе.

«Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре», он один из лучших защитников РПЛ. Несмотря на трудности, которые были у клуба недавно, Витор все равно настроен помочь завоевать титул. Он хочет сделать «Краснодар» чемпионом», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

28-летний бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.