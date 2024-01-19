Агент Тормены рассказал, что футболист присоединится к «Краснодару» в Дубае

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал, когда футболист присоединится к команде на сборах.

«Витор отлично провел отпуск в кругу своей семьи. Он полон сил и готов ко второй части сезона. К «Краснодару» он присоединится уже на сборах в Дубае», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

«Краснодар» вышел из отпуска 18 января. По итогам 18 туров «быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Тормена провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.