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Сегодня, 22:46

Агент Тормены рассказал, что футболист присоединится к «Краснодару» в Дубае

Алина Савинова
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Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал, когда футболист присоединится к команде на сборах.

«Витор отлично провел отпуск в кругу своей семьи. Он полон сил и готов ко второй части сезона. К «Краснодару» он присоединится уже на сборах в Дубае», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

«Краснодар» вышел из отпуска 18 января. По итогам 18 туров «быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Тормена провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tormeny-vitor-prisoedinitsya-k-krasnodaru-v-dubae/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Витор Тормена
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