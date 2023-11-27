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Агент Тормены рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» после столкновения с Сафоновым

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Краснодара» Виктора Тормены Рафаэль Норманд рассказал о самочувствии бразильца. 26 ноября футболист в добавленное время первого тайма матча 16-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» столкнулся с вратарем «быков» Матвеем Сафоновым. Оба были заменены из-за повреждений.

«Слава богу, все обошлось и с Витором все в порядке. Его здоровью ничто не угрожает», — цитирует Норманда Sport24

В сезоне-2023/24 Тормена провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург».

Источник: https://sport24.ru/football/news-599706-agent-tormeny-rasskazal-o-sostoyanii-zashchitnika-krasnodara-zamenennogo-posle-stolknoveniya-s-safonovym
ФК Краснодар
ФК Урал
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