Агент: «Тормена способен стать лучшим центральным защитником РПЛ»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, оценил выступление футболиста в матче против «Спартака» в 7-м туре РПЛ (2:0).

«В игре против «Спартака» Тормена показал свой класс и уровень. Он здорово сыграл. Я думаю, он способен стать лучшим защитником в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 27-летний Тормена сыграл за «Краснодар» 2 матча.

По итогам 7 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 16 сентября «быки» встретятся с «Ахматом».