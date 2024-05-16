Агент Тормены сообщил, что футболист не покинет «Краснодар» этим летом

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, ответил на вопрос о будущем футболиста. Бразилец перешел в российский клуб в начале текущего сезона.

«Витор не покинет «Краснодар» летом, это исключено. Он остается», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом сезоне 28-летний Тормена провел 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «быками» рассчитан до 2027 года.

На данный момент «Краснодар» с 50 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.