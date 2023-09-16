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Сегодня, 14:48

Агент Тормены заявил, что адаптация игрока в «Краснодаре» проходит хорошо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о форме своего клиента.

«Витор постепенно адаптируется к «Краснодару», все идет хорошо. Но у меня нет информации, сможет ли он сыграть сегодня», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Тормена сыграл за «Краснодар» 2 матча.

По итогам 7 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 16 сентября «быки» встретятся с «Ахматом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-adaptatsiya-tormeny-v-krasnodare-prohodit-horosho/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Витор Тормена
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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