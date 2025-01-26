Агент Сантоса — о будущем игрока: «Дуглас счастлив в «Зените»

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игроке.

«Дуглас счастлив в «Зените». Он профессиональный спортсмен, который отдается своему делу. И он руководствуется ничем иным, как подобными чувствами», — сказал Фрейтас «СЭ».

В этом сезоне Сантос провел за «Зенит» 23 матча и отдал 4 голевые передачи. Контракт 30-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.