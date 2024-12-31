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Агент Тюкавина: «2024 год получился фантастическим для Кости»

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в 2024 году.

22-летний нападающий был признан лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС.

«2024 год получился фантастическим для Кости. Все получалось. Что важно, как в жизни, так и на поле. Очень рад его прогрессу в 2024-м. Скажу так: все идет по плану. С каждым годом он все лучше и лучше», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

Тюкавин провел 21 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
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