Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Агент Тюкавина допустил, что игрок летом покинет «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, не исключил ухода своего клиента из команды в летнее трансферное окно.

— Можете точно сказать, что следующий сезон Тюкавин проведет в «Динамо»?

— Нет, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

21-летний форвард является воспитанником бело-голубых. В минувшем сезоне он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
11
Обсудить
Читайте также
12 июня в CAS решит вопрос о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Горшков: «Глушенков и Глебов — сильные футболисты с паспортом РФ, что важно для «Зенита»

Медведев — о слухах про новый контракт Вендела с «Зенитом»: «Изучайте историю»