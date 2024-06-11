Агент Тюкавина допустил, что игрок летом покинет «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, не исключил ухода своего клиента из команды в летнее трансферное окно.

— Можете точно сказать, что следующий сезон Тюкавин проведет в «Динамо»?

— Нет, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

21-летний форвард является воспитанником бело-голубых. В минувшем сезоне он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.