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Сегодня, 14:18

Агент Тюкавина назвал главную проблему в возможном трансфере игрока в Европу

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Трансферные дела любят тишину. Костя сейчас на рыбалке, он приедет только завтра. После сборной ему дали отдохнуть. Какие-то варианты смотрим, но по ним я даже не дергаю Константина. Европейские клубы знают сумму отступных — появится конкретика, будем смотреть. Какие-то контакты есть, обычный рабочий процесс. Самая большая проблема — получить разрешение на работу», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги. В прошедшем чемпионате России форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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