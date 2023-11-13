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Сегодня, 17:36

Агент Тюкавина не исключил перехода форварда в зарубежный чемпионат

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

«Можно ли сказать, что следующий сезон Тюкавин проведет в «Динамо»? Не могу сказать, потому что в любое трансферное окно идут переговоры. Может быть, он за границу уедет или еще что-то... Надо садиться с руководством «Динамо» и обсуждать эти вопросы. Мы никуда не торопимся. Определенные предложения по нему есть», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 19 матчей за бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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